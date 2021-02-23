Всемирная организация здравоохранения создала специальную программу для выплат компенсаций в случае появления серьезных побочных эффектов от применения вакцин против коронавируса.

Как сообщает пресс-служба ВОЗ, 17 февраля ВОЗ и компания Chubb Limited подписали соглашение об утверждении программы компенсаций для 92 стран с низким и средним уровнем дохода жителей, которые имеют право на поддержку в рамках соглашения о предварительных рыночных обязательствах Фонда COVAX.

Выплаты будут единоразовыми и, по мнению чиновников, помогут решить проблему, чтобы люди не обращались в суды.

Напомним, в Украину 23 февраля прибывает первая партия индийской вакцины от COVID-19.

От COVID-19 в Украине за 2020 год умерло почти вдвое больше украинцев, чем от гриппа и пневмонии.