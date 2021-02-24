23 февраля на Донбассе было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще два получили ранения.

Об этом сообщает штаб операции Объеденных сил.

Вблизи населенного пункта Зайцево вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения.

Неподалеку Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а возле Песков – из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 24 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, на Донбассе при пожаре в блиндаже погибли трое украинских военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

На Донбассе 23 февраля в результате обстрелов боевиков был убит один украинский военный, еще один — ранен.