В Киеве официально стартовала вакцинация от коронавируса. Первую прививку сделали заведующей взрослым инфекционным отделением Броварской многопрофильной клинической больницы Татьяне Шульженко.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА.

Там также добавили, что в первый день прививки получили 23 медика — работники одной мобильной бригады по иммунизации, а также Броварской многопрофильной клинической больницы.

Как отметила врач мобильной бригады Елена Вертен, каждый пациент после получения вакцины будет некоторое время находиться под наблюдением врачей:

«Все пациенты чувствуют себя хорошо. За несколько дней у них может развиться реакция на вакцину — подняться температура или появиться слабость. Но эти признаки являются нормальными и быстро проходят. При этом людям не нужно волноваться, что вакцины могут вызвать заболевания COVID-19, ведь они не содержат активных вирусов. Поэтому призываем вакцинироваться, ведь это единственный способ защититься от COVID-19».

Всего на первом этапе вакцинации в Киевской области вакцинируют 3657 медиков, которые работают в госпитальных базах региона с больными COVID-19, 1728 работников и жителей интернатов или других специализированных учреждений по уходу за пожилыми людьми.

Напомним, в Украине прививку против коронавирусной инфекции COVID-19 получили уже 10 человек. Первые вакцины получили медики из Черкасс 24 февраля.

Коронавирус продолжает мутировать — инфицированные жалуются на новые симптомы (глухоту и диарею). Кроме того, вирус адаптируется к лечению.