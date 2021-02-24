Цены на продукты питания в Украине в 2020 году существенно взлетели. К примеру, яйца подорожали на 70%, масло – на 50%, сахар – на 50-60%.

Об этом со ссылкой на статистические данные сообщает ТСН.

Мука подорожала примерно на 20%. Макароны, крупы, молочка, мясо добавили ориентировочно по 10% к предыдущей цене. За литр растительного масла надо выложить уже более 60 гривен. Вероятно, чтобы не пугать покупателей, тара уменьшилась до 850 миллилитров.

«У нас с вами мировая цена по одной простой причине потому, что производитель никогда в жизни не будет продавать на внутренний рынок дешевле, чем он продает на экспорт. У него единая цена», — говорит экономист Олег Пендзин.

Но если европейская семья тратит на продукты питания 12-18%, то украинская — 50%, добавил он.

Цены подскочили вверх не только в Украине. На мировом рынке тоже период роста. Сообщается, что из-за пандемии коронавируса рабочие не доехали на сбор урожая. Кроме того, из-за засухи недополучили урожаи не только украинские аграрии. Кукуруза – это корма, корма – это более половины себестоимости яиц, мяса, молочки.

Индекс борща у нас важнее индекс биг-мака. В традиционном первом блюде все базовые продукты питания. Именно по этому индексу борща легко отследить колебания цен. Борщевой набор начал дорожать в январе. Но плюс 10% — это все равно дешевле, чем прошлой зимой. Подорожание овощей эксперты объясняют сезонностью.

Хлеб к борщу вырос в цене лишь на несколько процентов, его стоимость хлебобулочные комбинаты сдерживают за счет кондитерки. В цене печенья и конфет не только дорога составляющая — туда заложено часть стоимости хлеба.

За прошлый год украинцы уменьшили потребление мяса почти на полкилограмма. Хотя цена росла постепенно и не перевесила 10%. Стоимость курятины, а именно ее, из-за дешевизны, украинцы потребляют больше, пока сдерживает сокращение экспорта, вызванное пандемией. А цены на свинину и телятину — бедность населения.

После Пасхи цены на яйца, если и не снизятся, то прекратят расти. На рынок выйдут домохозяйства — мощный конкурент птицефабрик.

Чтобы избежать дефицита сахара, правительство уже заявило о его импорте. Чиновники говорят, это произошло не потому, что свой сахар продали, а потому, что свекла плохо уродилась. А продажу за границу зерновых до нового урожая обещают жестко контролировать.

Эксперты ранее заявляли, что цены на продукты в Украине снова взлетят весной 2021 года. В основном подорожают зерновые, овощи и фрукты. Инфляция в этот период составит 7-8%. Экономический эксперт Олег Пендзин назвал категории продуктов, которые подорожают больше всего.