В Украине 25 и 26 февраля резко потеплеет на западе и юго-западе страны ожидается до +16 градусов. В то время как в восточных и северных регионах — может похолодать до минус 15.

В субботу, 27 февраля, температура воздуха в стране снизится, местами возможны осадки.

Детальный прогноз опубликовали синоптики Укргидрометцентра на своей странице в Facebook.

Последующие двое суток без существенных осадков будут почти во всех регионах, кроме востока, местами ожидается туман. Температура ночью будет колебаться в пределах от 3° тепла до 3° мороза, днем — 4-12° тепла

«На западе и юго-западе до плюс 16°, лишь в восточных, юго-восточных и Сумской областях ближайшей ночью 4-9°, на Закарпатье до 15° мороза, завтра днем 0-4° тепла», — отмечают синоптики.

В субботу, 27 февраля, в большинстве областей ожидается небольшой, а на западе страны умеренный, дождь и мокрый снег. Ожидается понижение дневной температуры на 2-5°.

«На дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица», — предупредили в Укргидрометцентре.

Как мы уже рассказывали ранее, погода в Украине 8 марта будет продиктована волной похолодания. Температура воздуха опустится днем до -3 градусов.

Тем временем, в большинстве областей объявлен I, желтый, уровень опасности из-за гололеда.