Открытая агрессия России против Украины может произойти в любой момент, поскольку ВС РФ могут за короткое время нарастить силы и средства частями и подразделениями воздушно-десантных войск и ракетными войсками.

Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук, передает Укринформ.

«Российская Федерация может за короткое время нарастить силы и средства частями и подразделениями воздушно-десантных войск, ракетными войсками и др. Поэтому риск открытой агрессии РФ против Украины всегда существует. Как военные, мы должны быть готовыми к любым сценариям», — заявил генерал.

По его словам, агрессивная внешняя политика Российской Федерации не изменяется и свидетельством этого являются военные конфликты в Абхазии, Грузии, оккупация и последующая милитаризация Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где идет паспортизация населения.

На сегодняшний день, разведка фиксирует поставки на оккупированные территории новых вооружений и военной техники.

«Происходят постоянные ротации подразделений и кураторов первого и второго армейских корпусов Южного военного округа вооруженных сил РФ, действующей на оккупированной части Донбасса», — сказал Корнийчук.

Как мы уже рассказывали ранее, на Донбассе 23 февраля боевики обстреляли мирное население из станковых противотанковых гранатометов. В результате погиб один мирный житель.

Тем временем, лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что считает оккупированный Россией Крым и Донбасс Украиной.