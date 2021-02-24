Коронавирус продолжает мутировать — инфицированные жалуются на новые симптомы. Кроме того, вирус адаптируется к лечению.

Директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный говорит, что медики наблюдают новые симптомы COVID-19, которые ранее не наблюдались у пациентов, пишет «Укринформ».

«Медики говорят о мутации вируса, в частности, называют нехарактерные симптомы – это рвота, диарея и глухота. Если раньше речь шла о потере обоняния и вкуса, то сейчас COVID-19 проявляется по-другому. Раньше у единиц фиксировались такие проявления, как рвота, диарея, а сейчас это стало происходить чаще», – сказал он.

По словам медиков, инфицированные коронавирусом пациенты чаще стали жаловаться на нарушение слуха, в частности на тугоухость.

Кроме этого, заявил Пшеничный, прошла не только мутация вируса, но и его адаптация к лечению. Поэтому сейчас в больницах много тяжелых пациентов. Также медики отмечают другую быстротечность процесса болезни, вызванной мутировавшим коронавирусом.

«Раньше в группу риска относили людей 60+, сейчас же статистика коронавируса омолодилась. В группу риска теперь относят людей с категории после 55 лет», – добавил Пшеничный.

Напомним, в Украине прививку против коронавирусной инфекции COVID-19 получили уже 10 человек. Первые вакцины получили медики из Черкасс 24 февраля.

В Европе заявили о начале третьей волны COVID-19. В частности, об этом уже говорят правительства Германии и Литвы.