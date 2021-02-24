В Украине зафиксировано 5850 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 316 детей и 271 медработник.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), Киеве (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях.

23 февраля госпитализировали — 3049 человек, выписали из больниц — 2470 человек, умерли — 152.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1317694 лица;

выздоровели — 1155422 лица;

летальных случаев — 25 461;

проведено ПЦР-тестов — 6772495.

На одном из крупнейших горнолыжных курортов «Буковель», решили ужесточить карантинные ограничения из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

С 26 февраля в Ивано-Франковской области будет запрещена посадка и высадка пассажиров из-за роста количества больных COVID-19.