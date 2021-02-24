В Ровно подросток едва не стал жертвой так называемой «группы смерти«, которая отправила его на железнодорожные пути. Подозрительного парня, который ждал поезд, спас случайный прохожий.

Подробности чрезвычайного происшествия сообщает пресс-служба Национальной полиции города.

Утром 21 февраля прохожий заметил блуждающего по железнодорожным путям подростка. Им оказался 16-летний парень, который пытался выполнить задание «группы смерти» (участники таких групп в социальных сетях получают разные, иногда связанные с риском для жизни, задания).

Полицейские просят родителей уделять больше времени своим детям, относиться с пониманием к их кругу общения, стараться выстроить с детьми дружеские отношения.

В Facebook группа «Типичное Ровно» сообщает, что подросток, который гулял по железнодорожным путям, участвовал в игре, задания которой так называемые кураторы давали в социальных сетях. На ногах и руках у парня множество порезов:

«Порезы и вырезанные надписи на коже — результат невыполненных заданий в игре, или же задачи, которые пишут жертвам так называемые кураторы. А еще со слов мальчика, у него, как и в 15 других детей с аккаунта в инстаграме, была назначена дата смерти».

Как сообщалось ранее, правоохранители не исключают, что 10-летний мальчик, который выпрыгнул с 15-го этажа высотки в селе Чайки под Киевом, состоял в социальных группах суицидального характера.

Напомним, в Киеве в детскую специализированную больницу «Охматдет» госпитализировали 15-летнего парня, который наглотался таблеток. Это не первый случай отравления детей за несколько дней. Ранее аналогичный случай произошел в городе Боярка Киевской области — там от отравления таблетками умерла семиклассница. Девочка вместе с подругой выпила 40 таблеток препарата, который входит в состав «Но-шпы». Второй ребенок сейчас находится в больнице. Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предполагал, что смерть школьницы связана с очередным челленджем в интернете. Правоохранители также добавляли, что девочки увидели в TikTok публикацию «Выпей 40 таблеток «Но-шпы» и увидишь, что будет».

Как сообщалось ранее, похожий инцидент произошел и в Умани, но там две восьмиклассницы наглотались таблеток, якобы не ради участия в челлендже или самоубийства. Зная о случае в Боярке, они выпили заведомо меньшую дозу, чтобы привлечь внимание родных.