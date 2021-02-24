Граждане Украины с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

Соответствующее заявление сделал грузинский премьер-министр Ираклий Габиашвили, сообщает «Эхо Кавказа». Путешествия будут возможны при условии поездки авиатранспортом.

Так, ПЦР-тест должен быть сделан за последние 72 часа до прибытия в страны. Также на третий день пребывания в Грузии туристам придется пройти повторное тестирование за свой счет.

В то же время, сухопутные границы для иностранцев будут закрыты, как и раньше.

Новые правила будут действовать также для граждан Армении, Азербайджана, Казахстана, России и Беларуси.

Также с 1 февраля в страну беспрепятственно могут попасть все иностранцы, которые получили полный курс вакцинации против коронавируса.

Ранее Грузия уже упростила правила въезда в частности для граждан стран ЕС, Турции, Израиля, Швеции, Норвегии, США и Великобритании.

Напомним, по состоянию на 19 февраля МОЗ Украины отнесло Грузию в список стран «красной» зоны согласно уровню распространения COVID-19.

Поэтому по возвращении в Украину нужно 14 пробыть в изоляции (с использованием приложения «Дій вдома») или в течение суток после прибытия сделать ПЦР-тест.

Тем временем, в Европе заявили о начале третьей волны COVID-19. В частности, об этом уже говорят правительства Германии и Литвы.

А также, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина примет участие в клинических испытаниях индийского спрея от коронавируса.