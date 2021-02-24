Если бы выборы в Верховную Раду прошли в конце февраля 2021 года, то 5%-ный барьер смогли бы преодолеть четыре парламентские партии.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса «Рейтинг».

На сегодняшний день, согласно опросу, лидирует партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 19,7% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. С начала месяца рейтинг президентской партии вырос в пределах ошибки выборки (с 18,6%).

За партию «Европейская солидарность» готовы проголосовать 16,2% респондентов (в начале месяца — 15,2%).

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опустилась на третью позицию — 14,2% (в начале февраля — 18,9%).

За партию «Батькивщина» готовы голосовать — 12,0% респондентов (в начале месяца — 12,2%).

Партию «Украинская стратегия Гройсмана» — поддерживают 5,1% респондентов, Радикальную партию — 4,9%, партию «Сила и честь» — 4,4%, партию «Свобода» — 3,8%, партию Евгения Мураева «Наши» — 3,5%, партию «Голос» — 3,3% , партию «УДАР» — 3,2%, партию Шария — 3,2%, «За майбутне» — 2,8%, «Народный фронт» — 1,9%.

Как мы уже рассказывали ранее, вопрос отставки Кабинета министров в Офисе президента не рассматривают, поскольку не считают это необходимым, при этом некоторые позиции хотят усилить.

А также, решение об объявлении блогера Анатолия Шария в розыск будет принято в случае его неявки на допрос.