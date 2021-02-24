Служба безопасности Украины разместила перед зданием посольства Российской Федерации в Киеве новый билборд, на нем изображена эмблема спецслужбы и надпись «Крым — это Украина».
Подробности обнародовала пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале.
«Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта: Крым — это Украина», — указано в сообщении.
Как мы уже рассказывали ранее, власти Украины против подачи воды в Крым до момента его полной деоккупации. Чтобы полностью исключить попадание воды, нужно достроить дамбу на Северо-Крымском канале.
А лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что считает оккупированный Россией Крым и Донбасс Украиной.