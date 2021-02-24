В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 25 февраля — украинцев ждут настоящие температурные качели.

День будет довольно солнечным. Теплее всего будет на западе и в Одесской области — воздух там прогреется до 10-16 градусов тепла. На севере максимально 4 тепла, в центре — до 8 тепла. На юге (кроме Одесской области) до 9 тепла, на востоке от 1 мороза до 3 тепла. Обратите внимание на то, что на востоке ночью еще сильные морозы.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на ближайшие 90 дней. Весна в этом году будет поздней, а лето ранним — жара начнется в середине мая.

Как сообщалось ранее, погода в Украине 8 марта будет продиктована волной похолодания. Температура воздуха опустится днем до -3 градусов.

В Украине 25 и 26 февраля резко потеплеет на западе и юго-западе страны ожидается до +16 градусов. В то время как в восточных и северных регионах — может похолодать до минус 15.

