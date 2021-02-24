Украинка Алина Кирилина, которая живет и работает в Объединенных Арабских Эмиратах, сделала прививку от коронавируса индийской вакциной CoviShield, и поделилась впечатлениями.

Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Кирилина сама из Запорожской области, но живет и работает в Объединенных Арабских Эмиратах. не так давно девушка сделала прививку:

«Я работаю в авиации и недавно сделала себе прививку. Вакцина AstraZeneca, произведенной в Индии. Здесь весь процесс очень организованный: забронировала себе спот и буквально через два дня меня пригласили на саму вакцинацию».

По ее словам, перед вакцинацией Алину медики спросили об аллергии и хронических заболеваниях. Кроме того, объяснили, какая может быть реакция организма на препарат:

«Медсестра мне все объяснила и сказала, что делать, если возникает какое-то обострение, например, повышение температуры тела или лихорадка. У меня была температура где-то два дня. Поднималась до 38,5. Сейчас себя чувствую нормально, хвост не вырос».

Напомним, в Украину прилетела вакцина от коронавируса CoviShield — это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Вакцина CoviShield (от AstraZenecа) переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения и рекомендована к экстренному использованию.

В Украине официально стартовала вакцинация от коронавируса — 24 февраля прививку сделали десятки киевских медиков, препарат также получили врачи из Черкасс.