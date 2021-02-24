Погода в Украине 8 марта будет продиктована волной похолодания. Температура воздуха опустится днем до -3 градусов.

Об этом заявила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко, сообщает «Обозреватель».

По ее словам, 6-8 марта ожидается небольшой мокрый снег или дождь: «Это абсолютно типичная погода для предвесны. Но прогноз предварительный, он может поменяться уже завтра. До 4 марта погода будет примерно такой — около 0 градусов».

Синоптик также добавила, что на юге в первую неделю марта температура может подняться до +8 градусов, а на остальной территории Украины будет до -3 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -6.

Как сообщала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух, погоду в Украине будут диктовать климатические явления, которые происходят в тропических широтах южной части Тихого океана. В этом году они будут вызывать мощные циклоны с обильными осадками, бурями и грозами. Погода в Украине в ближайшие две недели не спешит радикально меняться — уже в скором времени ожидается несколько волн похолодания, а также снегопады.

Ранее ведущий синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, что после 20 февраля начнется активная адвекция тепла, то есть приход тепла из Атлантики, из Западной Европы на территорию Украины.