В Украине прививку против коронавирусной инфекции COVID-19 получили уже 10 человек. Первые вакцины получили медики из Черкасс, сегодня, 24 февраля.

Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.

«В Черкассах у нас уже 10 человек провакциновано. Первым был врач-реаниматолог Евгений Горенко», — заявил Степанов.

Напомним, прививка от COVID-19 бесплатная и в Минздраве обещали, что ее смогут получить все, кто пожелает.

Однако вакцинация будет проходить по утвержденному календарному плану, согласно которому, первыми вакцинировать будут группы риска, в частности, медики, военные, пожилые люди.

Так, в период с февраля по апрель 2021 года от COVID-19 должны привить 367 тысяч медиков со стационаров и участники ООС. А в апреле-мае 2021 года прививку от коронавируса планируют сделать почти 2 млн людей в возрасте 80+ лет и работников первичной медпомощи.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине зафиксировано 5850 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 316 детей и 271 медработник.

Тем временем, в ВОЗ считают, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может закончиться в начале следующего года.