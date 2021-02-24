После вынесения приговора активисту Сергею Стерненко, которого приговорили к семи годам заключения за похищение человека, в нескольких городах Украины прошли акции его сторонников.

В Киеве несогласные с приговором вышли на протест вечером 23 февраля и даже пытались штурмовать Офис президента. Начало протеста сторонников активиста было назначен на 20:00 под зданием ОП.

Там почти сразу же начались стычки митингующих с правоохранителями. Протестующие сначала бросали в кордон полиции снежки, потом в ход пошли фаеры, также в сторону силовиков распыляли что-то из баллончиков и взрывали петарды.

В результате беспорядков на улице Банковой в Киеве правоохранители задержали 24 человека- с них собрали объяснительные и всех отпустили.

Тем временем в полиции заявили о 27 пострадавших полицейских и представителей Нацгвардии в результате стычек с протестантами.

В районе 10 вечера участники протеста стали расходиться, предварительно объявив о «всеукраинской акции» – в ближайшую субботу зовут всех снова на Банковую.

Как мы уже рассказывали ранее, Приморский районный суд Одессы 23 февраля приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по делу о похищении Сергея Щербича. Активист обвинялся сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

После вынесения приговора произошли стычки соратников осужденного с полицией. Протестующие блокировали выходы из суда, чтобы не дать увезти Стерненко в СИЗО, жгли шины и применили взрывпакеты.

