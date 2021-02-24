На позиции Вооруженных сил Украины у поселка Чермалык (Донецкая область) проник наемник российских оккупационных войск и ранил украинского воина.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

«Сегодня в 13:55 прямо на позициях опорного пункта ВСУ у поселка Чермалык украинский военнослужащий обнаружил вооруженного штык-ножом военнослужащего российских оккупационных войск на Донбассе. Наемник бросился на нашего солдата и сумел порезать ему щеку ножом. В ответ солдат произвел выстрел, пуля попала в туловище», – написал журналист.

Бутусов также добавил, что наемник госпитализирован.

Как сообщалось ранее, на Донбассе при пожаре в блиндаже погибли трое украинских военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

На Донбассе 23 февраля в результате обстрелов боевиков был убит один украинский военный, еще один — ранен.

На Донбассе 23 февраля боевики обстреляли мирное население из станковых противотанковых гранатометов. В результате погиб один мирный житель.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук заявил, что открытая агрессия России против Украины может произойти в любой момент, поскольку ВС РФ могут за короткое время нарастить силы и средства частями и подразделениями воздушно-десантных войск и ракетными войсками.

