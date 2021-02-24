Служба безопасности Украины сообщила о подозрении «эксперту» российских телеканалов, который причастен к подрывной деятельности в пользу спецслужб РФ.

Подробности сообщает пресс-служба СБУ.

Силовики поясняют, речь идет о военно-политическом «эксперте». По заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в социальных сетях, YouTube-канал) и отдельные блоггеры, которые финансировались из России. На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов — российского «Первого канала» и агентства «News Front».

Одновременно с этим «эксперт» принимал участие в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных российских телеканалах. Там он не только способствовал разжиганию межнациональной розни, но и систематически получал за это денежное вознаграждение от заказчиков.

По данным следствия, в информационной сфере «эксперт» совершал действия в ущерб территориальной целостности, обороноспособности государства и принимал участие в проведении подрывной деятельности против Украины со стороны РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=Px44zWuA4mU&feature=emb_logo



«Украинская правда» пишет, что речь идет о Юрие Дудкине, который засветился не только на пропагандистских телеканалах России, но и на эфирах медиахолдинга из орбиты подсанкционного кума Путина Виктора Медведчука.

В Харькове Служба безопасности Украины задержала агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.

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Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины разоблачила двоих украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ. Они собирали секретные сведения о боеготовности и обеспечении ВС Украины.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве ячейку международной террористической организации «Исламское государство».