Синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич спрогнозировал аномально теплую погоду в Украине в марте. Как сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА, соответствующий пост он опубликовал в Facebook, отметив, что среднемесячная температура в первый месяц весны окажется на 3-5° выше нормы. При этом Кибальчич не исключил похолодания и осадков в марте, но добавил, что они будут несущественными.

«Периоды похолодания вероятнее всего будут иметь место во второй половине месяца, но на ситуацию существенно не повлияют. Количество осадков прогнозируется около нормы», – отметил синоптик.

А вот народный синоптик Леонид Горбань в начале весны рассказал, что погода в марте 2020 году в Украине будет совсем не весенней. Уровень термометра опустится до отметки в -17 градусов. При этом возможны снегопады, метели и гололедица на дорогах. Настоящая весна придет только с 24 числа.

Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА сообщала: Погода в Украине радует резким потеплением. 3 марта местами столбики термометров будут показывать 17 градусов.

Несмотря на аномально теплую зиму, украинцам не стоит ждать резкое потепление в марте и апреле. Синоптики прогнозируют, что холодная и сырая погода продержится до Пасхи.