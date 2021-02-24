Администрация одесского следственного изолятора не может принимать решение о переводе Сергея Стерненко в СИЗО Киева — это не в их компетенции.

О решении Минюста со ссылкой на ведомство сообщают «Украинские новости».

«Одесский СИЗО такие вопросы не решает, так как он числится за судом и следственными органами, поскольку приговор не вступил в силу», — сказали в ведомстве.

В Минюсте добавили, что решение о переводе осужденного (до того момента, пока приговор не вступил в силу) принимает не руководство СИЗО, а суд и следственные органы.

В юридической фирме «Миллер», которая представляет интересы осужденного, говорят, что Стерненко переведут в отдельную камеру: «Сегодня было одобрено заявление наших адвокатов об обеспечении мер безопасности к Сергею Стерненко. Сергей будет оставаться в Одесском СИЗО, и к нему будут применены соответствующие меры безопасности в виде перевода в отдельную камеру».

Приморский районный суд Одессы 23 февраля приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по делу о похищении Сергея Щербича. Активист обвинялся сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Стерненко обвинили в разбойном нападении, похищении человека, а также незаконном хранении огнестрельного оружия. Прокуроры требовали для него 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения Сергею Стерненко по делу об убийстве. Стерненко отправили под круглосуточный домашний арест, который он должен был отбывать по месту своего проживания в Киеве.

Как известно, на Стерненко было совершено три нападения. В ходе одного из них он смертельно ранил Ивана Кузнецова. После этого ему сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко своего нападающего Кузнецова.