Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что считает оккупированный Россией Крым и Донбасс Украиной.

Соответствующее заявление она сделала в интервью «Гордону».

«Это Украина. Это все очевидно. Еще недавно, в начале, говорилась фраза «де-юре», «де-факто», но когда мы сейчас понимаем, что по закону у нас президент проиграл, но фактически он удерживает власть, наверное, ситуация стала более понятной. И уже не надо ничего вуалировать и пытаться», – заявила Тихановская.

В то же время на вопрос о том, как она относится к преступлению России, главная оппозиционерка дала уклончивый ответ.

«Понимаете, Россия не совершила преступление, преступление совершили люди. Если они это преступление совершили, то должно быть расследование и суд. Мы не можем выносить какие-то обвинения. Я считаю, что Россия совершила ошибку, испортив отношения россиян и украинцев», – сказала Тихановская.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7780&v=_jrnKW8boCY&feature=emb_title

Как мы уже рассказывали ранее, Украина намерена отсоединиться от электрической сети с Беларусью и Россией и стать частью европейской сети уже до конца 2023 года.

Также, Евросоюз намерен расширить санкции в отношении Беларуси.