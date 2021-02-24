В Харькове в городском совете произошла массовая драка, спровоцированная представителями «Партии Шария«.

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Потасовка под трибуной началась после того, как сторонники Анатолия Шария захотели вывесить баннер с его изображением. На полотне также есть надпись: «Стоп политическим репрессиям».



Разнимали депутатов правоохранители, который находились в зале.«Лесик (депутат от ОПЗЖ Андрей Лесик), пожалуйста, выйдешь вот там вот, скажешь, и вперед с песней в контейнер. Хватит здесь устраивать шоу», – прокомментировал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.Напомним, накануне Анатолию Шарию сообщили о подозрении в государственной измене и в нарушении равноправия граждан по различным признакам.