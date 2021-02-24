В регионах с «красным» уровнем эпидемиологической опасности Кабинет министров установил запрет на регулярные и нерегулярные автомобильные и железнодорожные пассажирские перевозки, а также на работу городского электротранспорта и метрополитена.

Постановление было принято на заседании правительства 24 февраля.

По словам, министра инфраструктуры Владислава Криклия, запрет не будет действовать на транзитные пассажирские перевозки и перевозки на легковых автомобилях, где не более 5 человек с учетом водителя и без учета лиц в возрасте до 14 лет.

Под ограничения не попадает также и личный транспорт.

При этом перевозка служебным транспортом будет разрешена в случае обеспечения всех пассажиров средствами индивидуальной защиты и исключительно по маршруту, о котором полиция должна быть проинформирована за два дня до выполнения рейса.

Спецрейсы железнодорожного транспорта в пригородном сообщении разрешается выполнять в соответствии с решениями областных государственных администраций по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом.

Как сообщалось ранее, с 26 февраля в Ивано-Франковской области будет запрещена посадка и высадка пассажиров из-за роста количества больных COVID-19.

В Украине прививку против коронавирусной инфекции COVID-19 получили уже 10 человек. Первые вакцины получили медики из Черкасс 24 февраля.