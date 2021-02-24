«Нафтогаз» установил цену на газ для населения в марте на уровне 6,86 грн за кубометр с учетом НДС, но без транспортировки. Такой же была стоимость голубого топлива в феврале.

Подробности обнародовала пресс-служба компании.

«Цена на природный газ в марте для бытовых потребителей в рамках тарифного плана «Месячный» составит 6,86 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки)», — сообщили в компании.

Клиенты, которые в 2020 году оформили тарифный план «Годовой», будут платить по 4,73 грн, 5,24 грн или 6,45 грн за кубометр в соответствии с условиями договоров.

«Нафтогаз Украины» как поставщик «последней надежды» также обеспечивает голубым топливом бытовых потребителей, которые внезапно остались без поставщика в период перехода к новому. Эти клиенты в следующем месяце будут платить 6,99 грн за кубометр с НДС, без стоимости распределения», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, жители города Сокаль жалуются на работу Червоноградского отделения ПАО «Львовгаз» — коммунальщики, по их словам, придумали схему наживы на потребителях — выставляют штрафы.

А также, министерство энергетики хочет ввести ограниченную наценку на газ, а также снизить разницу между размерами абонентской платы в разных регионах.