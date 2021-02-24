В Украине официально стартовала вакцинация от коронавируса — 24 февраля прививку сделали десятки киевских медиков, препарат также получили врачи из Черкасс. Но речь пока идет только о государственной программе, коммерческую продажу вакцин в правительстве обещают к лету.

Об этом «Европейской правде» сообщил источник в правительстве.

«В первой декаде марта мы получим нашу долю вакцин Pfizer, 150 000 вакцин, а до конца марта начнутся поставки вакцины Sinovac и счет пойдет на миллионы доз», — сказал чиновник.

По словам собеседника, в течение нынешнего года планируется вакцинировать 16 млн украинцев, а через два года — не менее 22 млн.

«Статистика показывает, что только 43 процента готовы вакцинироваться. Более того, значительная их часть имеет дополнительные условия, например, вакцина определенного производителя, либо не в первой очереди», — отметил он.

Поэтому, по словам чиновника, вакцин, которые Украина получит в течение весны, должно хватить для того, чтобы открыть «коммерческую вакцинацию».

«До пятой группы плановой вакцинации дойдет во второй половине года, однако чтобы позволить украинцам отдохнуть летом за границей, возможна продажа вакцин по себестоимости медицинским центрам, что запустит коммерческие прививки», — сказал собеседник.

Как известно, с 1 марта в Украине должен заработать единый портал вакцинированных лиц.

Коронавирус продолжает мутировать — инфицированные жалуются на новые симптомы (глухоту и диарею). Кроме того, вирус адаптируется к лечению.