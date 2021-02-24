В Житомирской больнице сегодня, 24 февраля, планируют начать вакцинацию от COVID-19.

Как сообщает «Страна», подробности пока не афишируют, но первым прививку получит врач-мужчина.

«Если все сложится, то где-то в 14:00 планируем вакцинировать первого человека. Кто это будет? Пока держим в строгом секрете, но это будет врач-мужчина. Мы пока определяемся между двумя кандидатами. Вакцинировать соберёмся в больнице № 2 им. В.П. Павлусенка. Сейчас ожидаем приезда вакцины», — сообщил источник издания.

Напомним, 23 февраля, в аэропорт «Борисполь» прибыла первая партия вакцины против COVID-19 под названием CoviShield, которую ранее Минздрав уже зарегистрировал в Украине.

Вакцина на 11 автомобилях сегодня, 24 февраля, отправится в регионы страны. Среди первых областей, которые получат препарат: Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская и Винницкая.

Как мы уже рассказывали ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина примет участие в клинических испытаниях индийского спрея от коронавируса.

Тем временем, в Европе заявили о начале третьей волны COVID-19. В частности, об этом уже говорят правительства Германии и Литвы.