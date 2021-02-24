В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 24 февраля.

В большинстве областей объявлен I, желтый, уровень опасности из-за гололеда:

«Днем 24 февраля на дорогах страны, кроме юга и запада, гололедица».

Дождь с мокрым снегом сегодня ожидается в центре и на севере страны. На остальной территории переменная облачность.

На западе тепло — до 10-11 градусов. В остальных регионах похолодало: на севере до 3 мороза, в центре максимум 2 тепла, на востоке до 8 мороза, на юге до 3 мороза.

Как сообщала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух, погоду в Украине будут диктовать климатические явления, которые происходят в тропических широтах южной части Тихого океана. В этом году они будут вызывать мощные циклоны с обильными осадками, бурями и грозами. Погода в Украине в ближайшие две недели не спешит радикально меняться — уже в скором времени ожидается несколько волн похолодания, а также снегопады.

Ранее ведущий синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, что после 20 февраля начнется активная адвекция тепла, то есть приход тепла из Атлантики, из Западной Европы на территорию Украины.