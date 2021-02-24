В Украине 24 февраля сделали первую вакцину против COVID-19.

Ее получил врач-реаниматолог из Черкасс, Евгений Горенко, который работает в отделении Черкасской областной больницы для лечения больных с коронавирусом.

Подробности сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.

На брифинге, посвященном началу вакцинации, председатель ОГА также сообщил, что после вакцинации медик еще 30 минут находился под наблюдением медиков.

Как мы уже рассказывали ранее, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может закончиться в начале следующего года.

А также, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина примет участие в клинических испытаниях индийского спрея от коронавируса.