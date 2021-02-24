Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может закончиться в начале следующего года.

Такое заявление сделал директор Европейского бюро Всемирной организации здравохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает телеканал DR.

«Пандемия коронавируса закончится в начале 2022 года. Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться», — считает Клюге.

Несмотря на то, что коронавирус продолжит распространяться, необходимость во всех ограничениях отпадет, подчеркивает эксперт. Тем не менее, точный исход пандемии пока определить нельзя.

Также, Клюге объяснил появление новых мутаций COVID-19 тем, что вирус пытается адаптироваться к человеку, и это нормальный процесс.



В случае необходимости, вакцины могут быть модифицированы для противодействия новым штаммам, и уже не нужно будет создавать их с нуля.

Тем временем, в Европе заявили о начале третьей волны COVID-19. В частности, об этом уже говорят правительства Германии и Литвы.

А в Житомирской больнице сегодня, 24 февраля, планируют начать вакцинацию от COVID-19.