Украина объявила новые подозрения оккупационному руководству Крыма — Сергею Аксенову и Владимиру Константинову. Им инкриминируют причастность к масштабной «национализации» имущества на украинском полуострове.

Об этом в Facebook сообщила прокуратура Автономной республики Крым.

«Главе Совета министров» Сергею Аксенову и «главе Государственного совета» Владимиру Константинову объявили подозрения по статье «нарушение законов и обычаев войны». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

По данным следствия, они вопреки положениям Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года приняли ряд незаконных решений о «национализации» украинских предприятий, учреждений и организаций. Также они обеспечили передачу объектов в российскую федеральную или «республиканскую» собственность.

Речь идет о государственном концерне «Массандра», «Международном детском центре Артек» и государственном акционерном обществе «Черноморнафтогаз».

Как сообщалось ранее, оккупанты в Крыму продали винный завод «Коктебель» на аукционе. Его выкупила компания, которая ранее арендовала его у оккупационной власти. Завод продали за 110 млн российских рублей, что составляет примерно 1,43 млн долларов. Лот состоял из 73 нежилых зданий, производственных цехов и другой недвижимости, а также земельных участков.

С момента оккупации Крыма (за семь лет) Россия более чем в 3 раза увеличила на полуострове количество военных, техники, а также проведение учений как наступательного, так и оборонительного характера.