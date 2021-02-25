За сутки 25 февраля на оккупированном Донбассе было зафиксировано пять раз нарушений режима прекращения огня пророссийскими боевиками.

Детальную сводку обнародовал пресс-центр командования ООС в Facebook.

Вражеские обстрелы боевиков были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пивденное. Боевики открывали прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Песков — еще и из стрелкового оружия.

Возле Павлополя террористы применили автоматические станковые гранатометы, а у Славного — станковые противотанковые гранатометы.

Представители ОБСЕ были оперативно уведомлены о фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

В то же время, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как мы уже рассказывали ранее, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил о необходимости пребывания миротворцев ООН на Донбассе.

А тем временем, в Минске экспертная комиссия по оценке информационных продуктов заявила о признаках экстремизма в книге «Белорусский Донбасс». Отметим, книга является журналистским расследованием участия белорусов в войне на востоке Украины,