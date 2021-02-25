Стали известны причины повышения цен на продукты в Украине, а также о шансах на то, что цену могут снизиться назад.

Свое мнение озвучил глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает «Украина 24».

«Большинство цен в Украине уже года три являются либо европейскими, либо по многим позициям, например молоко или хлеб, дороже, чем в большинстве стран Европы, даже если мы будем брать не Восточную Европу, а Западную. Что касается возможности сдерживания, действительно, ранее было госрегулирование цен, потом правительство отказалось, но сейчас вернулся мониторинг.

Если действительно есть прогноз о том, что цены будут расти, то происходят разные вещи для того, чтобы либо из Госрезерва взять зерно, либо масло, либо, например, дать возможность импортировать. Но, к сожалению, этот год будет годом роста стоимости продовольствия, и тут есть две причины: погодные условия прошлого года в Украине и мире, и COVID-19″, — пояснил эксперт.

Однако есть некоторые шансы на то, что цены на часть позиций продуктов в Украине может снизиться осенью 2021 года.

«Нельзя забывать, что большинство стран мира делают запасы зерновых, продуктов, которые могут храниться долгий срок. Когда господин замминистра говорил о возможности снижения цен ближе к осени, он был прав, так как мы будем понимать, какой будет урожай, и если будет понятно, что мир уже победил пандемию, то тогда большинство правительств стран мира будет продавать из своих резервов зерно и продукты», — резюмировал Дорошенко.

Как мы уже рассказывали ранее, в марте не будут повышать тарифы на коммуналку, так как правительство заморозило цены до конца отопительного сезона, но запланировано повышение цен на железнодорожные билеты.

Также напоминаем, цены на продукты питания в Украине в 2020 году существенно взлетели. К примеру, яйца подорожали на 70%, масло – на 50%, сахар – на 50-60%.