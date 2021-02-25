Погода 26 февраля серьезно порадует — Украина будет одной из самых теплых стран в Европе.

Об этом в Telegram сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, температура воздуха в течение дня на западе будет достигать 10-16 градусов. На остальной территории ожидается 7-12 тепла. Немного свежее будет на востоке и северо-востоке Украины, днем там 5-9 тепла.

Существенные осадки в большинстве областей маловероятны. При этом ветер может быть порывистым.

В Киеве завтра осадки маловероятны. Днем погода обещает настоящее весеннее тепло — в столице ожидается около 10 градусов тепла.

В ночь на субботу и в воскресенье придут осадки и похолодает.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что весна не спешит радовать украинцев погодой, в первые дни ожидаются морозы — температура воздуха может опускаться до 7 градусов.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на ближайшие 90 дней. Весна в этом году будет поздней, а лето ранним — жара начнется в середине мая. Погода в Украине 8 марта будет продиктована волной похолодания. Температура воздуха опустится днем до -3 градусов.

В Украине 25 и 26 февраля резко потеплеет на западе и юго-западе страны ожидается до +16 градусов. В то время как в восточных и северных регионах — может похолодать до минус 15.