В Украине скоро будут отмечать Масленицу — один из древнейших славянских праздников, который символизирует собой приход весны, в давние времена это был период гаданий.

Наши предки гадали на протяжении всей Масляной недели, однако самым лучшим днем для гаданий считалась суббота, сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Обозреватель.

Гадание на блинах на богатство

Гадают на богатство во время жарки блинов. Для этого нужно сказать: «Масленица пришла, весну позвала. Пеку блины, хочу знать правду, какого достатка ждать в этом году?» Затем нужно налить тесто на сковороду и пожарить блинчик. Пышный и румяный блин сулит хороший достаток, бледный и тонкий – ждите растраты.

Гадания на любовь

Все дни Масленой недели, кроме воскресенья, девушки гадали на суженого. Для этого полотенце вывешивали на ночь на улицу и просили прийти суженого вытереть лицо. Утром проверяли: если полотенце было влажным, ждали свадьбы в этом году.

Гадание на хвойных ветках

Хвойные или еловые ветки нужно разложить на полу, а затем с закрытыми глазами выбрать ветку. Густая и пышная – к богатому года. При этом количество шишек на ветке означала число будущих детей. Незамужним девушкам густая ветка обещала богатого и щедрого мужа.

Гадание на пол будущего ребенка

Во время застолья женщины присматривались, кто первым возьмет блин со стола. Если мужчина – у хозяйки родится мальчик, если женщина – девочка.

Гадание во время жарки блинов

Первый жареный блин мог раскрыть будущее. Так, ровные края обещали незамужней девушки счастливый брак, а неравные – что ее суженый заставит ее плакать. Если первый блин легко переворачивался, это сулило скорое замужество, если же прилипал – ждать жениха еще три года.

Если первый блин получался румяным, это сулило хозяйке хорошее здоровье, бледный – болезни, тонкий – к легкому году, толстый предрекал тяжелый год. Если у замужней женщины первый блин пригорает изнутри – муж будет верным, по краям – ждать измены. А число дырочек в блине означало количество будущих детей.

Ранее сообщалось, что было принято делать в Масленичную неделю. Например, понедельник назывался “зустрічнім”. В этот день весело и шумно встречали Масленицу. Вторник носил название “ухаживания”. Ребята устроив посиделки, на которых выбирали себе пару.

Напомним, ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА делала подборку красивых поздравлений к празднику Масленицы.