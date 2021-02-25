Кабинет министров одобрил проект закона об усовершенствовании пенсионного законодательства. Дату ежегодной индексации пенсии хотят утвердить законодательно.

Соответствующий проект постановления приняли на заседания правительства 27 января.

Проектом акта предлагается:

определить дату ежегодной индексации пенсий — 1 марта;

осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;

назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и других условий;

назначать досрочно пенсии матерям (родителям) детей, больных тяжелыми, редкими заболевания, которым не установлена инвалидность.

Отметим, с 2014 года не проводится индексация пенсий военнослужащим, госслужащим, научным работникам и другим категориям пенсионеров. Военнослужащим последний перерасчет в связи с изменением денежного обеспечения проведен в 2018 году, а госслужащим и ученым пенсии не пересчитывались с 2008 года.

«Отсутствие определенной в законе даты индексации не позволяет обеспечивать постоянство пенсионного обеспечения граждан и расходы на его финансирование», — указано в документе.

Как мы уже рассказывали ранее, размер пенсий в Украине к 2030 году сократится в 1,5 раза из-за роста демографического кризиса.

А также, Кабмин намерен ввести накопительный уровень пенсионного обеспечения в 2021 году. При этом с зарплат придется платить дополнительный взнос на специальный счет, которым можно будет воспользоваться после выхода на заслуженный отдых.