Кабинет министров хочет на 50% повысить должностные оклады медицинских работников учреждений образования.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, который был опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины.

«Низкий уровень оплаты труда медработников в учреждениях образования приводит к их массовому увольнению и, как следствие, учреждения образования теряют возможность обеспечивать соблюдение государственных гарантий соискателям образования по медицинскому обслуживанию учащихся, студентов, слушателей особенно в такой сложный период, как распространение коронавирусной инфекции», – говорится в пояснительной записке.

С 1 января 2021 года медицинская сестра (6-9 тарифный разряд) имеет должностной оклад от 3872 до 4619 гривен в месяц. В то же время врач в учреждении образования, в зависимости от тарифного разряда, имеет должностной оклад от 4859 до 6061 грн.

На изменения в оплате труда медицинских работников в учреждениях образования необходимо будет выделить 654,6 млн грн. В том числе из бюджета 5,7 млн грн, из местных бюджетов – 648,9 млн гривен.

Как сообщалось ранее, в Украине в 2020 году средняя зарплата выросла почти на 1000 грн. Но при этом экономисты обращают внимание на рост безработицы и долгов по зарплатам.

Минимальная зарплата в Украине оказалась почти в десять раз меньше минималки, установленной в богатых странах-членах Евросоюза.