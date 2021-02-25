Почти половина населения Земли страдает различными заболеваниями, которые обостряются во время изменения погоды. Риск стать метеозависимым растет вместе с возрастом.

Как бороться с симптомами и что необходимо делать для улучшения самочувствия, рассказала невролог Татьяна Майкова, передает «Украина».

Как распознать симптомы метеозависимости

Изменение температуры и влажности, снижение или повышение атмосферного давления. Все это приводит к колебаниям артериального давления.

В этот период человек испытывает проблемы с суставами и дыханием – все это симптомы метеозависимости.

Как бороться с метеозависимостю: полезные советы

После сильных морозов в Украине пришла оттепель, а с ней и обострения хронических заболеваний. К сожалению, универсальной таблетки нет, а вот снизить остроту симптомов всегда возможно.

«Прежде всего, нужно высыпаться. Сон – это тот период жизнедеятельности, когда мы можем синтезировать все необходимые вещества и пакеты энергии. Ложиться следует до 23:00, при этом сон не должен превышать 8-часовую норму. Можно употреблять успокаивающие настойки из трав: мяты, мелиссы, ромашки», — советует невролог.

Также в такие периоды необходимо обезвоживания. Чем гуще становится кровь, тем медленнее она переносит кислород к клеткам и сильнее являются приступы усталости и боли.

В случае зависимости от геомагнитной обстановки и перепадов температуры, стоит соблюдать диету с исключением острой и тяжелой пищи, а также с ограничением соли и сахара. Еще один враг в этот период – кофеин.

Чаще всего при вялости человек начинает пить кофе или кофеиносодержащие напитки, чтобы якобы взбодриться. Но оказывается, этого вообще не надо делать. Кофеин имеет непродолжительное действие, а за бодростью приходит еще большая усталость.

Как мы уже рассказывали ранее, магнитные бури накроют Землю к концу февраля — началу марта.

Также напоминаем, в Украине завтра, 26 февраля, снова будет тепло, но зима поспешит нанести удар — на выходных, 27-28 февраля, снова немного похолодает. Пройдут дожди со снегом.