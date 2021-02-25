Для проведения вакцинации от COVID-19 в Украине гражданину необходимо иметь при себе паспорт и идентификационный код. Последний нужен, в случае отсутствия декларации с семейным врачом.

Подробности о необходимых для прививки документам озвучил региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.

Напомним, на данном, первом этапе вакцинации в Украине прививки делают исключительно медикам.

«Если у медицинского сотрудника есть декларация с семейным врачом, то если он назовет свое имя, врач сможет его найти в системе. Но мы просим, чтобы все же был при себе паспорт, чтобы не было никаких сбоев», — отметил Животенюк.

Если же декларации с семейным врачом нет, тогда обязательно нужны паспорт и идентификационный код.

«Без этого никак не внесут в электронную систему, процесс внесения займет примерно 15-20 минут», — добавил он.

Как мы уже рассказывали ранее, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация против COVID-19 — в этот день первую дозу прививки получили 159 человек. В Киеве за первые полчаса прививочной кампании вакцинировали 30 медиков.

Тем временем, ВОЗ считает, что COVID-паспорта не должны использоваться для международных поездок.