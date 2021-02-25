Крупнейшая глобальная страховая компания Axa покинула проект «Северный поток-2«. В самой компании на данный момент не называют причину такого решения.
Подробности передает издание Le Figaro.
«Как и другие, мы решили выйти из этого проекта», — заявил на пресс-конференции директор по рискам и инвестициям Axa Альбан де Майи Несле.
В то же время он не уточнил, почему компания покинула проект.
Отметим, в последнее время европейские компании массово выходят из «Северного потока-2», поскольку опасаются введения санкций со стороны США.
Ранее немецкая компания Wintershall Dea, которая была одним из крупнейших инвесторов «Северного потока-2», также покинула проект. При этом за все время она инвестировала около 730 млн евро.
До этого проект покинули и несколько других крупных участников.
Как мы уже рассказывали ранее, сенаторы США призвали президента страны Джо Байдена ввести анонсированные в январе санкции против достройки и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».
А тем временем, Германия хочет, чтобы США сняли санкции против «Северного потока-2«. Для этого там разрабатывают варианты договоренностей между странами.