Эпидемия COVID-19 набирает обороты на Закарпатье — реанимации переполнены тяжелыми пациентами, растет смертность. Причин этого сразу несколько: в регион из Европы попал новый штамм, люди неделями игнорировали карантин и масочный режим.

Об этом говорится в материале «Обозревателя».

Смертность растет на Буковине, Прикарпатье, Винницкой и Закарпатской областях. Областное руководство Закарпатья уже пригласило для консультации главного санитарного врача Виктора Ляшко. В ОГА отмечают, что больше всего пациентов госпитализируют сейчас в: Ужгороде, Иршавском и Виноградовском районах. Много больных и в Береговском, Раховском и Тячевском районах.

Врач областной инфекционной больницы на Закарпатье Степан Карабиньош говорит, что основной причиной такого резкого ухудшения ситуации и высокой смертности является мутировавший вирус COVID-19:

«С Европы пошла вторая волна заболевания, причем к нам пришел уже новый штамм. Вирус поменялся, мы это наблюдаем сейчас. В первые дни после поступления пациент вроде еще чувствует себя нормально, он адекватен. А потом наступает резкое ухудшение, сатурация падает до 68%, его переводят в реанимацию, на ИВЛ и все, люди сгорают за несколько дней«.

«Я нахожусь в таком хроническом состоянии усталости. Помню, после Нового года еще были праздники и в отделении было всего 12 пациентов. Это так мало, что мы не знали что и делать. А потом за несколько дней все отделение заполнилось. Реанимация заполнена на 100%, да и в обычных палатах уже нет мест. Медсестрам приходится выходить дополнительно. На весь этаж, где постоянно находится 33-35 больных, у нас всего две медсестры. А им нужно всем поставить капельницы, сделать уколы», – говорит врач.

Кроме того, в больнице сломалась кислородная установка.

Чиновники считают, что причиной такой вспышки COVID-19 стало соседство со странами Европы – Словакией, Венгрией, Чехией. Закарпатье фактически транзитный район: грузовые перевозки из Европы, туристы, иностранцы.

«На Новогодние и Рождественские праздники приезжали заробитчане, возможно, они также завезли вирус сюда. К тому же закарпатцы очень религиозны, по воскресеньям они обязательно ходят в церковь, там мало кто соблюдает масочный режим», – говорит местный социолог Виктор Пащенко.

По словам Пащенко, закарпатцы слишком расслабились после декабря, когда болезнь пошла на спад: «Чувствовалось, что люди уже устали. Поэтому в области на Новый год проводили корпоративы, на Рождество ходили в церкви, в гости, гуляли. Уже никто не воспринимали локдаун так, как это было весной. Да и малый бизнес сильно пострадал за прошлый год, им нужно было зарабатывать».