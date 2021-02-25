В Кривом Роге в одной из школ разразился скандал. В родительской группе просили сдать деньги на день рождения учительницы. Деньги сдали не все. В итоге, одна из мам при поддержке других начала оскорблять людей с небольшим достатком.

Переписку в Facebook опубликовал Алексей Таймурзин.

Мужчина обратил внимание на, что родителей с низким достатком называют «малоимущими свиньями».



Отметим, героиня переписки заявила, что не хочет, чтобы ее ребенок сидел за одной партой с «малоимущими»: «Как-то их слишком много. Я за отдых и любой кипиш для детей нормальной половины класса. А кормить свиней и их спонсировать я не собираюсь».

После того, как переписка родителей в чате попала в сеть, начали поступать угрозы человеку, который ее «слил».

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