24 февраля вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранены двое военных.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Вблизи Пивденного и Талаковки террористы вели огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела украинский военный получил пулевое ранение.

Неподалеку Авдеевки и Водяного зафиксированы обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Марьинки — из автоматических станковых гранатометов.

В районе Чермалыка украинский военный, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал одного боевика. Он пытался проникнуть на украинские позиции. В ходе задержания противник нанес бойцу легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта.

В двух случаях террористы обстреливали позиции украинских подразделений одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны бойцов ОС.

Кроме того, в одном случае зафиксирован ошибочный запрос на тишину со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, что свидетельствует о широком использовании противником манипуляций и искажения информации для достижения им своих целей.

Как сообщалось ранее, на Донбассе при пожаре в блиндаже погибли трое украинских военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

На Донбассе 23 февраля в результате обстрелов боевиков был убит один украинский военный, еще один — ранен.

На Донбассе 23 февраля боевики обстреляли мирное население из станковых противотанковых гранатометов. В результате погиб один мирный житель.

24 февраля сообщалось, что на позиции Вооруженных сил Украины у поселка Чермалык (Донецкая область) проник наемник российских оккупационных войск и ранил украинского воина.