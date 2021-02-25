Медики из Закарпатья заявили о том, что коронавирусная инфекция COVID-19 сильно изменилась. Вирус мутировал, проявляется новыми симптомами, а также адаптировался к традиционному лечению.

Об этом заявил директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный в ходе брифинга.

Так, медики, которые работаю с больными COVID-19, называют нехарактерные симптомы. Среди них рвота, диарея и глухота. Такие проявления связывают с мутацией вируса.

«Если раньше, еще полгода назад, речь шла о потере обоняния и вкуса, то сейчас COVID-19 проявляется по-другому. Если раньше у единиц фиксировались такие проявления, как рвота, диарея — сейчас это стало происходить чаще. Также медики говорят о нарушении слуха, такую тугоухость», — говорит Пшеничный.

Еще, мутировавший вирус адаптировался к традиционному лечению и отличается скоротечностью процесса.

«Вирус сейчас стал не столь чувствительным к тем методам лечения, которые были еще полгода назад. Также медики отмечают другую быстротечность процесса болезни, вызванной мутировавшим коронавирусом», — подчеркнул чиновник.

Как мы уже рассказывали ранее, в Ивано-Франковской области вводят жесткие карантинные ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19.

А также, стали известны результаты проверки украинских образцов на наличие новых штаммов COVID-19. Проверку образцов делала лаборатория в немецкой клинике «Шарите».