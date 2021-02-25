Стали известны результаты проверки украинских образцов на наличие новых штаммов COVID-19. Проверку образцов делала лаборатория в немецкой клинике «Шарите».

О результатах исследования написал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Итоги проверки 48 украинских образцов показали, что в Украине пока не найдены новые штаммы коронавируса.

«По новому штамму коронавируса могу сказать, что мы получили результаты образцов из клиники «Шарите». Мы отправляли 48 образцов. У нас нет «британского» штамма, по крайней мере, и также других штаммов», — пишет Степанов.

Глава Минздрава добавил, что Украина будет постоянно проверять образцы в немецкой клинике.

«Сейчас снова отправляем. Это будет постоянный процесс, чтобы определить (новые штаммы коронавируса — ред.)», — рассказал министр.

Как мы уже рассказывали ранее, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация против COVID-19 — в этот день первую дозу прививки получили 159 человек. В Киеве за первые полчаса прививочной кампании вакцинировали 30 медиков.

Тем временем, эпидемия COVID-19 набирает обороты на Закарпатье — реанимации переполнены тяжелыми пациентами, растет смертность.