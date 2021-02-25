В Украине завтра снова будет тепло, но зима поспешит нанести удар — на выходных, 27-28 февраля, снова немного похолодает. Пройдут дожди со снегом.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Украине 26 февраля

В пятницу в Украине снова будет тепло. В западных областях днем будет 9-15 тепла, на севере и в центре днем будет 5-11, на востоке будет 5-8, в южных регионах 10-14 тепла.

Прогноз на 27 февраля

В субботу ожидаются дожди, а в Луганской области — снег с дождем. На востоке днем будет 2-5 тепла, в северных и центральных областях днем будет 2-6 тепла, на западе страны прогнозируют 3-8. На юге 4-12 тепла.

Прогноз на 28 февраля

В воскресенье будет солнечно, но прохладно. Днем на западе прогнозируют +2+7, на севере и в центре страны днем будет -1+4, на востоке страны днем будет +2+4, в южных областях днем будет +3+5.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что весна не спешит радовать украинцев погодой, в первые дни ожидаются морозы — температура воздуха может опускаться до 7 градусов.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на ближайшие 90 дней. Весна в этом году будет поздней, а лето ранним — жара начнется в середине мая. Погода в Украине 8 марта будет продиктована волной похолодания. Температура воздуха опустится днем до -3 градусов.

В Украине 25 и 26 февраля резко потеплеет на западе и юго-западе страны ожидается до +16 градусов. В то время как в восточных и северных регионах — может похолодать до минус 15.