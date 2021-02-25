В православной церкви 26 февраля — день святого Мартина (Мартиниана), которому молятся о усмирения блудных страстей, защиты от соблазнов и плотских искушений. Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, святой Мартин (Мартиниан), чья память отмечается в этот день, — христианский святой, живший в 4-5 веках в Палестине. По преданию, он был отшельником, затворническую жизнь начал уже в 18 лет. Женщина по имени Зоя пыталась соблазнить его. Чтобы устоять перед домогательствами, Мартиниан встал голыми ногами в огонь. Этим поступком он обратил Зою к Богу. У наших предков существовало несколько примет на погоду. Говорили, например, что если Мартиниана снег тает, то весна придет дружная, а если день пасмурный, весна будет холодной и длинной. Масленица-2021: традиции и главные обряды праздника

Пепельная среда — начало Великого поста у западных христиан

Пепельная среда открывает Великий пост в латинском обряде католической, англиканской и некоторых лютеранских церквей. Пост длится 45 дней (или 46 дней — в високосный год) и заканчивается Пасхой. В этот день, по старинке, верующим наносится на лоб знамение креста освященным пеплом.

Приметы на 26 февраля, что нельзя делать

26 февраля не следует вышивать, прясть и ткать — можно ослепнуть.

Выдался морозный и сухой день — признак того, что летом будет очень жарко.

Снег долго не тает — весной ждите холодов.

Если же снег, наоборот, уже начинает подтаивать, то весна будет теплой.

Если день на Мартина мрачный, то весной тоже будет холодно.

Хорошо видно 26 февраля солнечные лучи — дни будут ясными, но мороз продержится еще довольно долго.

Масленица 2021: что нельзя делать всю праздничную неделю и как ее провести Также в этот день отмечают: