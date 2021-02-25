СБУ раскрыла похищение топ-менеджера газодобывающей компании «Нефтегаздобыча» в 2012 году, который сейчас является народным депутатом Украины 9 созыва.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, заказал похищение бывший бизнес-партнер потерпевшего, который был нардепом нескольких созывов и возглавлял Министерство транспорта и связи.

«По процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении пяти лицам, в том числе организатору, в похищении и истязании бывшего руководителя «Нефтегаздобычи», а в настоящее время народного депутата Украины IX созыва, а также в вымогательстве денег (ст. 127, ст. 146, ст. 189 УК Украины). По данным следствия, в начале 2012 года руководителя ведущей газодобывающей компании незаконно похитили и более трех лет удерживали в нечеловеческих условиях, систематически пытали и требовали от него и его родственников оплатить несуществующий долг в сумме 200 млн долл США», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2012 году был похищен Олег Семинский. СМИ сообщали, что подозреваемым является бывший нардеп и министр Николай Рудковский.

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