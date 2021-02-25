24 февраля в Украине стартовала вакцинация против COVID-19 — первую дозу прививки получили 159 человек.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegran-канал «Коронавирус_инфо».

Количество прививок, проведенных в регионах:

Винницкая область — 10 прививок;

Житомирская область — 40 прививок;

Киевская область — 19 прививок;

Черкасская область — 80 прививок;

Черниговская область — 10 прививок.

Отметим, ранее в пресс-служба Киевской ОГА сообщали, что в первый день прививки получили 23 медика — работники одной мобильной бригады по иммунизации, а также Броварской многопрофильной клинической больницы.

По состоянию на 24 февраля, не было зарегистрировано побочных эффектов после вакцинации.

Украинка Алина Кирилина, которая живет и работает в Объединенных Арабских Эмиратах, сделала прививку от коронавируса индийской вакциной CoviShield, и поделилась впечатлениями.