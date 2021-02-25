Россия продолжает активно стягивать в оккупированный Крым своих военнослужащих, вооружение и технику.

Такое заявление сделал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Укринформ.

Он утверждает, что РФ превращает оккупированный Крым в мощную военную базу.

Россия для прикрытия военных северных районов Крыма, приближенных к Украине, содержит группировку войск общей численностью около 1,5 тыс. военнослужащих.

«Следует отметить, что данная группировка формируется на базе подразделений береговых войск Черноморского флота РФ, которые с учетом морского и воздушного компонентов насчитывают около 33 тыс. военнослужащих и привлекаются к выполнению задач на ротационной основе», – уверен Наев.

В общем сухопутная группировка насчитывает более 11,5 тыс. военных. Противник на территории полуострова оборудует оборонительные рубежи и огневые позиции, расширяет возможности разведки. Украина отслеживает и контролирует эти процессы, заверили в ВСУ.

Вооруженные силы РФ свозят в Крым с материковой части технику и вооружение. Среди них три мобильные радиолокационные станции «Противник-Г» и десять разведывательных химических машин РХМ-6 на базе БТР-80. Кроме того, недавно на вооружение флота приняли патрульный корабль «Сергей Котов» и малый ракетный корабль «Грайворон».

Как мы уже рассказывали ранее, лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что считает оккупированный Россией Крым и Донбасс Украиной.

А также, открытая агрессия России против Украины может произойти в любой момент, поскольку ВС РФ могут за короткое время нарастить силы и средства частями и подразделениями воздушно-десантных войск и ракетными войсками.